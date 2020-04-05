新冠肺炎：癌症中心17人確診　疫情恐醫療機構蔓延

埃及開羅大學一間附屬癌症治療中心，上周六（4日）有17名醫療人員確診新冠肺炎，令人擔心疫情在醫療機構內蔓延。

國家癌症研究所主管艾卡西姆（Hatem Abu el-Kassem）表示，醫療中心3名醫生及12名護士首先確診，之後全院所有職員都接受檢測，最後再有2人亦證實染病。醫療中心將關閉3日以便徹底消毒，期間只有急症室繼續開放。開羅大學稱已成立小組調查現時的防疫措施成效。

中心女麻醉師穆薩（Maggie Mousa）在社交網發文，批評管理層後知後覺。她指醫療中心逾一周前已出現首宗確診個案，但管理層漠視，沒有採取更嚴謹的防疫措施，以致她的一名好友也染病。

埃及上周五（3日）一日新增120宗確診個案及8宗死亡病例，惟當局仍只是在開羅關閉學校、清真寺，以及禁止人群聚集和實施宵禁等，而沒有採取全國封鎖的嚴厲措施。總統西西周六發聲明，指為防止疫情擴散，政府一些即將進行的大型計劃會延至明年，包括在建中的大埃及博物館及在開羅外沙漠興建的新行政首都等。