罕有發現中介質量黑洞　天文研究關鍵線索

美國及法國天文學團隊早前分析哈勃太空望遠鏡及X光天文台收集的資訊，在地球7.4億光年以外的一個矮星系中，發現一個密度堪比5萬個太陽的中介質量黑洞。該種黑洞鮮少被人類發現，是次發現被天文學界視為尋得研究黑洞的關鍵線索。

哈勃太空望遠鏡早於2010年拍得該個黑洞，團隊分析後確認它為中介質量黑洞，曾吞噬一顆有太陽三分之一大的恒星。報告作者之一、法國圖盧茲大學的天體物理學家韋布（Natalie Webb）指出，黑洞吞星是每個星系萬年方得一遇的罕有事件，形容今次發現極具價值。

韋布指出，學界在過去40年持續尋找下，仍僅能在浩瀚星海中發現不足10個的中介質量黑洞例子。報告主作者、美國新罕布什爾大學華裔天文學家林大成（Dacheng Lin）估計，中介質量黑洞大多處於缺乏氣體的環境，在無物質可吞噬下未能釋出輻射，故難以被發現。

中介質量黑洞的質量處於恒星黑洞與超大質量黑洞之間，而人類對它所知甚少。韋布直指，它們是黑洞研究所缺失的一塊拼圖。學界推測，人類身處的銀河系中央的超大質量黑洞，也可能是由中介質量黑洞演變而成。但要論證這個假設，必須尋找更多有關中介質量黑洞的資訊。是次發現已刊登在學術期刊《Astrophysical Journal Letters》。