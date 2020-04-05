新冠肺炎：3省新症回落　警查紅寶石公主號

澳洲周日（5日）有119宗新冠肺炎新症，累計5669人染疫，增至35人死亡。新南威爾士省、昆士蘭省及南澳省當日的新症數目均創下近日新低，新省的病例增長率更由2周前的25%下降至4%。早前在悉尼泊岸落客的郵輪紅寶石公主號，目前有622名乘客及逾200名船員確診，警方就事件展開刑事調查。

新省是澳洲疫情最嚴重的地區，累計2580人確診，周日只新增87宗病例，創近日新低。昆省則增加9宗新症，是數周以來最少，目前共907人染疫；南澳省有2宗新病例，亦是當地3周以來最少。

上述省份的新症有回落，仍有民眾違反防疫措施，在市集及海灘聚集。悉尼北部沙灘委員會周日決定關閉5個海灘。昆士蘭省長則警告，如果民眾繼續違規，政府就會下令關閉市集。

至於紅寶石公主號，大量乘客及船員相繼確診，至今有10人死亡，澳洲傳媒形容它是「地獄郵輪」。早前有報道披露，駐郵輪醫生在乘客下船前，曾用電郵向省衞生部通報，船上有乘客出現流感病徵，船方已採樣檢查，官員亦知悉104人有呼吸道感染情況，其中36人有流感徵狀，但仍開綠燈讓乘客落船。警方周日宣布會就事件展開刑事調查。

此外，有悉尼醫生表示，所屬醫院的防護衣已用完，很多醫護人員被迫自行購買防護衣、護目鏡及口罩等醫療物資，院方卻不准他使用自購物資。他擔心自己的健康及安全，認為他會因透露此事而被解僱。維多利亞省政府則批出2000萬澳元（約9282萬港元），資助需要自我隔離或已確診新冠肺炎、需要隔離治療的醫護人員。