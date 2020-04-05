新冠肺炎：東京病例激增破千　或與外出賞櫻潮有關

日本的新冠肺炎疫情不斷擴大，至今已增至3508宗病例（不計疫輪鑽石公主號），其中以東京的891宗最為嚴重，佔總數約四分之一。東京上周六（4日）首次出現單日新增逾百病例的情況，周日（5日）更新增130宗創新高，累計破千。有官員認為與近日的賞櫻潮有關，恐疫情走向大爆發。

東京都政府表示，上周六新增的118宗病例中，有近七成未知感染源，比例之高是前所未見。有東京都官員指出，上月20至22日有3天連假，適逢是櫻花盛開時節，不少民眾漠視警告，放鬆心情外出賞櫻，或因而導致疫情擴大。雖然東京上月底再度下雪，但在淺草寺等景點仍不乏遊人冒寒賞花。

據悉，上月底開始30歲以下的新冠肺炎年輕患者人數明顯上升，感染源不明的病例也不斷增加。東京當局指出，年輕人的活動範圍較長者廣，可能在無症狀的情況下進一步播毒。東京目前為新冠肺炎患者預備的床位只有900張，面臨嚴重短缺。東京晴空塔、上野動物園等多個景點，周日繼續關閉防疫。

日本三大祇園祭之一、定於7月1日至15日在福岡市的「博多祇園山笠祭」，每年吸引大量遊人。面對愈來愈嚴峻的疫情，相關代表上周六開會，提出中止今年的博多祇園山笠祭，將於本月20日正式作決定，一旦取消將是1948年戰後重開以來首次。