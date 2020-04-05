把握倒垃圾時光　多地網民創意變身玩時裝表演

澳洲政府近日禁止民眾非必要情況下外出，有居於昆士蘭省荷維灣的女子想出惹笑方法打發時間，竟把握每次出門倒垃圾的片刻時間，特別盛裝打扮，紓解不能逛街的愁悶。這種獨特的時裝表演意外成為該國一股新潮流，甚至吸引美國、加拿大等世界各地網民爭相參與，令倒垃圾變成趣味活動。

發起挑戰的艾斯丘（Danielle Askew）上周六（4日）接受訪問指，她在「與世隔絕」的日子下，特別珍惜少有的出門時光，若只穿運動褲和拖鞋去倒垃圾未免太浪費，於是靈機一動當去郊遊，打扮成迪士尼賣座動畫《魔雪奇緣》（Frozen）女主角。艾斯丘更在Facebook建立群組，邀請網友一起挑戰。

「垃圾桶隔離郊遊」（Bin Isolation Outing）挑戰得到逾21.5萬人響應，眾人紛紛上傳奇裝異服的有趣扮相。有女士穿戴華麗的紅色禮服及銀色頭飾，緩緩步往垃圾桶；有媽媽扮成精靈，帶上扮成蜘蛛俠及海盜的子女。更有人精心為垃圾桶繪上臉孔，甚至假裝垃圾桶是約會男伴，齊齊分享一杯紅酒。

艾斯丘驚訝挑戰迅速成為熱話，又透露很多網民向她致謝，將倒垃圾這個簡單任務，變成讓大家重拾笑容的開心玩意。