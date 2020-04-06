新冠肺炎︰英女王特別講話　籲國民自律和幽默面對

新冠肺炎肆虐英國，即將踏入94歲的英女王伊利沙伯二世周日（5日）晚罕有發表特別電視公開講話，要求國民面對疫情要展示自律和保持幽默感。她又感謝公共醫療系統前線醫護人員的努力。

早前已預錄好的講話片段於當地周日晚8時（香港時間周一凌晨3時）播出，片長4分半鐘。英女王提到英國正面臨的困難：「很多人陷入悲哀，很多人身陷財務困境，我們所有人的日常生活發生了巨大變化。」「我希望多年後每個人都能為自己如何應對這次挑戰感到驕傲。我希望後輩提起我們這一代人時，會說我們與祖輩們一樣堅強。」

她指︰「雖然自我隔離有時會很艱辛，不同信念的人會相信這提供一個機會，讓我們慢下來，停一停，想一想。在英聯邦國家以至全球，我們看到不少賺人熱淚的故事，人們互相幫助，不論是運送食物包裹和藥物，查看鄰居情況，或改變業務幫助有需要的人。」

英女王又指今次講話令她想起1940年自己十幾歲時，跟妹妹瑪嘉烈公主一同作第一次廣播。我們作為兒童，在溫莎堡向流離失所的兒童講話。今天，再一次，很多人會感受到跟所愛的人分開的痛苦。但我們知道我們在做正確的事。」

她最後提到︰「今次我們跟全球所有國家合作，為了共同目標，利用昌明科學和本能的同理心來治愈。我們將會成功，成功將屬於我們所有人。雖然我們仍要忍耐多一點，但我們應該感到欣慰，因為美好的日子將會重臨。我們將會再次跟朋友在一起，再次跟家人在一起。我們會再次相見。」

英國王室工作人員表示，英女王此次講話是非常私人的講話，是她在各種困難時期積累的經驗。與每年聖誕節講話的輕鬆氛圍不同，此次英女王講話時，桌上沒有擺放女王家人的照片。

除了每年聖誕節之外，伊利沙伯二世此前只發表過4次全國電視講話，分別是1991年波斯灣戰爭、1997年戴安娜王妃葬禮前夕、2002年女王母親去世後，以及2012年女王即位60周年慶典。

英國周日新增新冠肺炎確診病例5903宗，累計確診達47,806宗；新增死亡病例621宗，累計死亡病例升至4934宗。