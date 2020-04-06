新冠肺炎：抗疫措施獲認可　莫里森支持率急升

澳洲的新冠肺炎確診病例增至5786宗，死亡病例有39宗；其中首都領地在過去一天未有新增個案，封城抗疫措施被指初見成效。總理莫里森早前因應對澳洲山火不力，令支持率跌至低點，但其近期的抗疫措施備受民眾認可，支持率急升至53%，成為近十多年來支持率最高的總理。

民調機構Newspoll公布最新數字，莫里森以53%的支持率，領先澳洲工黨黨魁阿爾巴內塞的29%；而執政聯盟亦以51%的支持率，反超前49%的工黨。莫里森約3個月前才因漠視國內山火出國度假，令支持率急跌至37%，低於阿爾巴內塞，更成為1985年有紀錄以來第8位最不受歡迎的總理。

但莫里森在今次疫情危機中連番推出紓困措施，民眾指他處理得當兼具透明性，令他一躍成為2009年全球金融危機以來支持率最高的總理。雖然民眾普遍對紓困措施感到滿意，但仍擔心疫情過後經濟如何反彈；有專家更估計，失業率可能升至11%至14%。

另外，莫里森早前宣布的1300億澳元工資補貼計劃，雖然涵蓋大部分打工仔，但仍有逾百萬臨時工恐因不符合資格而失去支援。