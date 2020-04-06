新冠肺炎：第3輪紓困措施派錢　補貼員工75%薪金

新加坡新冠肺炎疫情持續，全國增至1309人確診，6人死亡。副總理兼財長王瑞杰周一（6日）公布第三輪紓困措施，其中本地員工本月的工資補貼一律增至75%，每名成年國民可獲600坡元（約3240港元）應急現金。這一輪紓困措施料涉款約51億坡元（約274億港元），要動用40億坡元（約215億港元）國家儲備。

王瑞杰在國會發表部長聲明，宣布第三輪經濟援助措施，這份新預算案以同舟共濟（Solidarity）為主題。其中政府將進一步撥款，資助企業向員工發放薪金，會補貼4月份所有本地員工的75%薪金。王瑞杰呼籲僱主，接下來一個月繼續發薪水，避免讓員工放無薪假，也不要裁員。

另外，為了協助企業應付人力成本，當地政府將豁免4月份的外勞稅，並提供額外的外勞稅回扣。政府在各項貸款計劃的風險分擔，亦會由80%提高至90%，以協助企業可獲足夠資金營運。在政府管理的房地產經營的工業、辦公室和農耕租戶，可獲得的免租援助則從半個月增至一個月。

政府也會放寬對自僱人士的資助計劃。計劃原本規定，有部分收入源自另一份受僱工作及住在年度總產值逾1.3萬坡元（約6.9萬港元）物業的人不符合申請資格。新措施規定，小部分收入源自受僱工作及居於年度總產值不超過2.1萬坡元（約11.3萬港元）物業之自僱人士，也符合申請資格。合資格的自僱人士可從下月起，分三次領取共9000坡元（約4.8萬港元）補貼。