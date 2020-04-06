新冠肺炎：2碼頭員工確診　和記港口否認隱瞞

澳洲傳媒周一（6日）報道，長江和記實業子公司、於悉尼博塔尼港（Port Botany）港區經營輪船起卸貨作業的和記港口（Hutchison Ports），日前有一名工人確診新冠肺炎。工會批評該公司明知有確診個案，仍繼續讓其他工人上班；及後再多一名工人確診。該公司否認隱瞞事件，強調兩名員工均不是在職場受感染。

報道指，首名確診的和記港口工人，較早前自海外返回澳洲，一周後開始上班，3月24日至上周五（4月3日）期間在博塔尼港工作了6更。澳洲海事工會表示，和記港口於上周三（1日）獲悉該工人需要接受檢測，上周五早上收到該工人確診的消息，但到當日下午才告知工人及工會。

和記港口有約250名工人在博塔尼港工作。澳洲海事工會指摘，該公司在知悉有工人確診後的7小時，任由其他工人使用確診者曾接觸的機器和設備。該工會發表聲明，批評和記港口沒有立即公開疫情，想置身事外如常營運；又認為對工人隱瞞確診消息、令他們面臨感染風險，是刑事罪行。

和記港口發聲明回應指事件不涉隱瞞，兩名確診員工均非在職場受感染，17名可能與首名確診者密切接觸的員工，已獲安排自我隔離14天，期間不會扣減薪金；而第二名確診員工，染病後沒有到過職場。聲明指，公司已按當地衞生部門指示，對碼頭徹底消毒；強調一向重視員工健康，已備有應對疫情的內部指引及措施，所有旗下碼頭亦將嚴格遵守各地衞生部門的指示。