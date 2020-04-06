沉船殘骸埋美國海灘逾60年　終證是殖民時代貨船

美國緬因州約克一個海灘62年前首次發現一架沉船殘骸，專家數十年來對其來歷眾說紛紜。有海洋考古學家近日將沉船碎片，送至該國康奈爾大學的年輪實驗室化驗，發現其年代可追溯至美國獨立戰爭之前，或與一艘建於1754年、其後在約克海灘失事的殖民時代英國貨船有關，研究將有助了解早期美國海員的歷史。

美媒上周五（3日）報道，沉船殘骸長達15米，於1958年被發現，此後每隔約20年就會被風浪掩埋再出現，對上一次為2018年。克拉松（Stefan Claesson）領導團隊調查沉船起源，利用放射性碳年代測定法等考古技術，並透過無人駕駛飛機以地理資訊系統（GIS）繪製和調查沉船地點。

結果發現，殘骸木材年輪顯示砍伐於1753年，沉船建造於1754年，在海上航行時約有18米長。克拉松其後查閱緬因州近50年的沉船事故紀錄，發現一艘1769年在約克海灘失事的單桅帆船「反抗號」（Defiance），當年由麻省塞勒姆駛往緬因州波特蘭，上面載有4名船員及英國貨物，途中因風暴擱淺約克海灘。船員幸免於難，惟該船自此下落不明。

克拉松表示，兩者關聯仍需更多考證，但認為今次發現意義重大，證明該船是美國獨立戰爭前在新英格蘭建造的僅有幾艘船之一，可揭示風暴事件和海平面上升的影響。他又呼籲當局應加強保護沉船殘骸，讓下一代有機會欣賞。