切爾諾貝爾核電廠禁區現火山　輻射超標16倍

烏克蘭切爾諾貝爾核電廠禁區附近上周六（4日）發生山火，導致當地輻射水平一度較正常高16倍，翌日早上才開始受控。當地政府曾憂慮，輻射水平超標會阻礙滅火行動，強調輻射未有影響附近居民。至於應急部門則在現場100公里以外的基輔測到，首都輻射水平維持正常。

核電廠遺址附近森林上周六發生山火，火勢異常猛烈且冒出大量濃煙，其面積一度由20公頃增至100公頃。政府其後派出逾百名消防員，並出動一架直升機及兩架消防飛機到場撲救。經消防部門撲救後，火勢終於開始受控。

面對核電廠一帶發生山火，國家生態檢測服務負責人菲爾索夫（Yehor Firsov）在社交網站警告：「壞消息是，火災現場的輻射已經超過正常範圍。」他亦分享現場相片，當中一個用於探測輻射值的蓋革計數器顯示，其數值較正常為高。他事後譴責市民防火觀念不足，呼籲政府立法嚴懲縱火犯人。

切爾諾貝爾核電站4號反應堆1986年4月26日發生爆炸，是歷來最嚴重的核事故，多達60萬人受災，周邊約2600平方公里範圍成禁區。核電站另外3個反應堆則繼續運作，至2000年正式停止。烏克蘭政府其後斥資15億歐元（約126億港元）興建核電廠外圍巨型防護罩，旨在封閉4號反應堆的反應爐核心及200噸重高度放射性物質。