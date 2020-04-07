新冠肺炎︰倘首相無法執政　權力分配未明朗

英國首相約翰遜確診感染新冠病毒多日後，病情惡化入住深切醫療病房，引起外界憂慮。他已暫時指示外相藍韜文暫代職務，但英國憲法中未有明文列出應對一旦首相無法執行職務時，確切的後備應對之法，亦接近無先例可循。

說明政府運作法規及傳統的《內閣手冊》（Cabinet Manual），並未為上述情況提供了確切指引。英媒指，一旦首相突然離任、甚至死亡，女王伊利沙伯二世相信將會委任首席內閣大臣、或任何執政黨提議的人物籌組臨時政府，暫代首相直至該黨選出新領袖。

現為首席內閣大臣的藍韜文，是政府指明負責暫代首相的人物，可作決策、向女王提出任命官員等。但部分行政權力仍只有正式的首相方能行使，譬如藍韜文將難以重組內閣及指揮軍事行動等。

此外，所有英國首相上任之時，均會親筆寫下一封「最後手段之信」，交予「三叉戟」核潛艇的4名艦長，以備在首相及替補官員均死亡或無力執政時，向艦長發出最後指示。除非約翰遜長時間不能履行職務，甚至要離任首相，否則藍韜文沒有權撰寫該信。

約翰遜並非英國首名任內患重病的首相，前首相邱吉爾就曾在1953年中風，但兩個月後康復並重返唐寧街。最近一次首相患病例子則是在2003年，時任首相貝理雅曾因為心臟問題入院近5小時，但2日後就重返工作。前首相戴卓爾夫人也曾在1983年的接受視網膜手術；另一前首相艾登則長期膽囊疾病，於1957年辭職。