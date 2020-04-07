新冠肺炎：料今晚頒緊急狀態令　涵蓋7地為期1個月

日本的新冠肺炎疫情不斷擴大，至今確診數增至4100宗（不計疫輪鑽石公主號），當中97人病逝。首相安倍晉三已表明，將引用《新冠病毒特別措施法》，宣布進入緊急狀態。主要官員與專家周二（7日）早上舉行諮詢委員會，聽取意見並向國會報告後，料於傍晚正式在東京、大阪、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡7地頒布緊急狀態令。

諮詢委員會於周二早上10時許舉行，多名主要官員及傳染病專家出席。負責特別措施法的經濟再生擔當大臣西村康稔在會上指出，從專家得悉東京、大阪等大城市的染疫人數不斷增加，恐於一周內翻倍，然而地方醫療系統面臨崩潰。他表明，安倍有見民生及經濟或將受到嚴重影響，有意於周二在上述7地宣布進入緊急狀態，為期一個月至5月6日。

對於政府將宣布進入緊急狀態，東京奧組委秘書長武藤敏郎周一（6日）表示，將竭盡全力避免奧運籌備工作延遲，稱「稍微出現籌備方面的延遲可以追回來，但也可能導致來不及的情況，必須注意」。他強調，確保明年的比賽場館是目前的優先課題，原定本月中與國際奧委會舉行的會議將改為電話會議；一旦進入緊急狀態，常規業務將通過居家辦公處理，只讓必要的工作人員出勤。

另外，日本政府將推出涉款108萬億日圓（約7.67萬億港元）、歷來最大規模的緊急經濟措施，料於周二在內閣通過。另外，政府亦計劃額外發行16.8萬億日圓（約1.2萬億港元）國債，以確保有足夠資金，落實應對疫情的緊急經濟措施。