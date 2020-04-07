新冠肺炎︰約翰遜發燒10日仍工作　不願入院

英國首相約翰遜在上月27日宣布自己確診感染新冠病毒，發燒及持續咳嗽至今已逾10天。他一直強調自己情況良好，更連日來繼續忙碌工作，在不情願下聽從醫生指示入院，卻在周一（6日）被送入深切治療部，震驚各界。專家直言，事態發展顯示約翰遜病情極度嚴重。

現年55歲的約翰遜在上月27日，在社交網自認染疫，但強調自己會繼續在家工作。他上月30日更以視像形式主持內閣會議，但有消息指他全程咳嗽不斷。約翰遜其後有繼續拍片報平安，上周四（2日）更現身首相府門外，公開參與為醫護鼓掌活動。當時其發言人表示，約翰遜將於上周五（3日）完成隔離。

然而，約翰遜上周五拍片指自己發燒未退，需繼續隔離，但再強調會如常工作。政府消息重申他病情輕微。翌日，約翰遜的32歲懷孕女友西蒙斯亦出現病徵，需要隔離。至周日（5日），衞生大臣夏國賢仍指約翰遜病情不重；但唐寧街其後宣布約翰遜因發燒未退，需入院檢查以防萬一。

英媒指，約翰遜高估自己的康復能力，在染病後持續忙碌工作，包括閣議、觀看工黨黨魁選舉結果、女王演講等，未有遵從醫囑多加休息，導致病情加重。消息指，約翰遜受壓於政府內的強人文化，不想顯得孱弱。據指，他在周日開會時情況已欠佳，其後到花園散步，但病情在數小時內急轉直下。

至周一晚，約翰遜因呼吸困難，終被送入深切治療病房。倫敦大學學院（UCL）醫學影像希爾（Derek Hill）教授相信，約翰遜情況惡化，很可能需要使用呼吸機。微生物學博士克拉克（Simon Clarke）則指，約翰遜如非情況嚴重，不會住進深切治療部，料需接受輸液及控制免疫反應。