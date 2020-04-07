新冠肺炎︰印尼醫生死亡數高企　泰國延長禁飛

新冠肺炎疫情蔓延東南亞，印尼周一（6日）錄得創單日新高的218宗新症，國內累計更有24名醫生病逝，情況嚴重。當地傳媒報道，衞生部周二（7日）已通過雅加達政府要求收緊民眾隔離令的要求。另外，泰國決定將航班入境禁令期限，延長至下周六（18日）。

印尼全國累計近2500人染疫，其中209人病逝，是繼中國後死亡病例第二多的亞洲國家。醫生死亡人數高企更引發工會及人權組織憂慮，醫護裝備不足的問題亦為人詬病。當地傳媒報道，政府將下達更大規模的隔離令，但衞生部則表示措施目前未獲正式通過。

另外，泰國宣布將禁止商業國際航班入境的措施，延長至本月18日，相信是為了避免輸入病例加重醫院負擔。菲律賓總統杜特爾特周二亦要求將居家隔離及禁聚令延長至本月底，包括呂宋島的封鎖措施。他又計劃調整財政預算案，增加撥款以作抗疫。泰國累計有2220宗病例、26人病死；菲律賓則有3660宗確診，163人病死。

另外，在醫療物資緊張下，中國向印度捐贈17萬件全身防護服，印度亦正尋求向華企採購600萬件防護裝備。印度同時加緊在本土生產醫療物資，計劃為全國各地醫護運送約20萬個N95口罩和19萬件防護裝備。