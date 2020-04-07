新冠肺炎︰歐洲多國疫情放緩　擬放寬隔離措施

新冠肺炎肆虐歐洲，但多國眼見疫情有放緩迹象，已考慮放寬現行的封城或隔離措施。其中，奧地利總理庫爾茨周一（6日）宣布「復甦計劃」，擬於復活節假期後的下周二（14日）重開部分商舖，為首個提出解封的歐洲國家。

奧地利目前有逾1.2萬宗病例，220人病死；當局在3周前實施隔離令，關閉娛樂場所，要求民眾在家工作，其後確診數增幅有所下降。庫爾茨稱︰「我們比其他國家反應更快、措施更嚴格，所以避免了最壞情況。這也讓我們擁有更快地脫離危機的可能性。」當局計劃率先重開小型商店，再在5月逐步放寬食肆以至所有店舖，而公眾聚會最快到6月下旬方可重新舉行。

德國政府亦正制訂一系列措施，冀於本月19日解除封鎖令後，分階段恢復民眾正常生活。外媒引述政府內政部草稿指，相關措施包括在公眾場合強制戴口罩、限制集會及快速追蹤傳播鏈。另外，總理默克爾在記者會上承認，新冠病毒是歐盟成立以來面臨的最大考驗，成員國必須更加團結，但重申反對共同發債券應對疫情。

丹麥、捷克甚至意大利，也有意逐步放寬限制措施。丹麥首相布雷澤里克森周一宣布，將於下周三（15日）重開育兒中心及學校，以逐步放寬已實施3周的封城令。捷克是最先封城的歐洲國家之一，政府周一亦同意逐步放寬限制。