金管局闡明減免措施下各按揭貸款指標的適用情況

新加坡金管局闡明因應相關措施關於房屋抵押和各貸款指標限制的適用情況。

新加坡金管局於3月31日宣布了延期付款的減免措施，作為金融行業針對中小企業的一籃子減免措施的一部分。該局發出聲明，闡明因應相關措施關於房屋抵押和各貸款指標限制的適用情況。

具體上，凡中小企業借款人如果有資格獲得其抵押財產貸款的延期付款，則不受總債務償還率(TDSR)的約束；而使用住宅或非住宅物業擔保的資產增值抵押貸款(MWL)的企業，亦不受TDSR和貸款與房屋估值比率(LTV)限制，以便利銀行向企業提供信貸，以幫助個人和企業探索滿足其現金流量需求的方案。

對於個人(包括獨資經營者)，TDSR不適用於1)推遲抵押還款(用於住宅，商業或工業物業)；2)業主自用住房抵押貸款的再融資；3)LTV比率不超過50%的抵押股權提取貸款；和4)無抵押信貸工具，例如信用卡和個人貸款。

借款人申請延期償還本金或住宅抵押的本金和利息時，均不受TDSR的約束。新加坡金管局於3月31日宣布該項減免措施是整個行業計劃的一部分，適用於住宅物業購買貸款和MWL，並適用於自住和投資物業。

大多數主要零售銀行也將延期付款的適用範圍擴展至擁有商業或工業產權貸款的個人。與住宅抵押貸款一樣，這些借款人在延遲還款時也不受TDSR的約束。他們可以向貸款人尋求幫助，並探索可能的救濟措施。借款人為自用住宅物業貸款時，不受TDSR和LTV限制。這將為處於鎖定期之外的固定利率抵押貸款計劃的借款人提供幫助，以為其貸款再融資以獲得較低的利率。

借款人使用無抵押信貸工具(例如個人貸款和信用卡)時，不受TDSR的約束。但是，該類措施有最低收入要求，並且金管局還採取了一些措施，例如在整個行業範圍內限制借款額度，以促進財務審慎和避免過多的債務積累，從而導致未來的財務壓力。在這方面，新加坡當局敦促個人在利用信貸額度時要謹慎。