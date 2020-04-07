新冠肺炎：勒令境內20郵輪離開　部分地區或先解封

澳洲全國已有5896人確診新冠肺炎，當中46人死亡，官員認為疫情漸趨平穩。總理莫里森表示，會根據感染人數等資料來決定何時撤銷封鎖措施，部分省及地區或會先行解封，但此事不會在短期內實現。此外，早前在悉尼停泊的紅寶石公主號郵輪再多一名乘客死亡。

首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）周二（7日）指，澳洲的新冠肺炎死亡率是全球最低，但是否解除封鎖令，還是要以數據來決定。他認為，雖然國內的疫情漸趨平穩，但現階段未能解封，因有500多人感染途徑未明，社區傳播的情況仍在。被問到有否方法徹底阻止病毒傳播，墨菲稱中國武漢的做法已有這種效果，但要長時間全面封鎖。他覺得限制傳播的方法有很多種，澳洲政府正全力找出病患及控制病例增長。

莫里森周二公布新的紓困措施，規定業主要降低租金，以幫助受疫情打擊的商戶，又要求允許他們延遲交租。業主要根據商戶收入損失的比率來降低租金，獲豁免的租金至少要佔租戶總收入損失的50%。

塔斯馬尼亞出現第三宗新冠肺炎死亡個案，死者是一名80多歲老翁，他亦是紅寶石公主號郵輪的乘客。他周二在西北地區醫院病逝，該院出現集體感染的情況，專家正展開調查。墨菲認為，當時決定批准紅寶石公主號乘客下船的新南威爾士省衞生部門，在此事上沒有隱瞞。當局又勒令仍在澳洲水域的20艘郵輪離開。

另外，墨爾本一名17歲少女早前在母親的指導下學習駕駛汽車，結果被警察以違反居家避疫令為由罰款，但警方最終取消罰款。當局認為民眾對居家避疫令有誤解，重申民眾只准駕車外出買糧食及上班上學。有律師呼籲警方保持克制，要用常識來判斷情況。

德國總理默克爾在記者會上稱，新冠病毒是歐盟自成立以來面臨的最大考驗，歐盟成員國必須展現出更大的團結，以使歐盟能夠從這場疫情引發的經濟危機中變得更強大。默克爾表示，德國將支持一項針對歐元區和整個歐盟的危機后刺激計劃。