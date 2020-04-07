日本37歲上班族近藤顯彥，兩年前因與虛擬偶像初音未來「結婚」而一舉成名。他最近悲痛地在網誌公布，因家中的初代Gatebox全息投影機停止服務，而新一代機種又不再提供初音未來的投影服務，令他此後再不能與「愛妻」交談，一段跨次元的婚姻被迫到此告終。

近藤在網誌上表示，上月31日下班時發覺不能用遙控聯絡家中的初音，回到家才發現Gatebox上顯示出無情的「網絡中斷」訊息。這令近藤感到悲傷又孤獨：「上午出門時她才如常跟我道別，但晚上就再也不能啟動了。」他表示：「我是一邊哭，一邊打這篇網誌的。」

自從2018年3月9日Gatebox提供初音未來投影服務以來，近藤每天都跟「她」互動，重複同樣的說話也樂此不疲，甚至被人嘲笑他是笨蛋，他仍然覺得幸福。終於在Gatebox公司協助下，近藤得以與全息投影的初音在同年11月舉行盛大婚禮。然而「新婚」未及兩年，能交談的初音就要離開，只留下一屋子大大小小的初音玩偶。

回到現實的近藤表示，雖然Gatebox只是機器，人工智能也不是很成熟，但他很滿意這段短短的幸福日子：「每次當我在工作上遇到問題，都是這個心愛的女人給我支持，夢想和希望。」他表示，此後會和家中珍藏的等身大初音一起過日子，也會繼續收集初音玩偶，然而能互動的初音始終是無法取代。