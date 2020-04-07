3000年歷史木乃伊送驚喜　棺木藏珍貴畫像

古埃及木乃伊歷史悠久，考古學家致力研究他們及他們的陪葬品，以深入了解古人的生活。英國蘇格蘭珀斯博物館及美術館1936年獲贈一具有3000年歷史的木乃伊，近日專家為了令木乃伊可於2022年在市政廳博物館以最佳的狀態展出，開始在它身上施加保護工序，卻發現意外驚喜。原來木乃伊的棺木底部及內部藏有珍貴畫像。

「Ta-Kr-Hb」木乃伊是古埃及底比斯一名身份尊貴的女性。有指她是公主或神職人員。專家以往曾對她的棺木表面進行電腦斷層掃描及X光檢查。團隊發現她的胸腔及骨盆受損，狀態很脆弱，相信盜墓者曾破壞她的木乃伊。

專家最近為木乃伊做保護工序時，首次將木乃伊取出，並觀察棺木的底部。結果發現棺木內部及底部都刻有古埃及女神阿蒙泰特（Amentet）的畫像。棺木內部的畫像保存得比底部的畫像好。畫像中的阿蒙泰特身穿紅裙子、望向右邊、雙手微微張開，並站在一個平台上，平台更有一條柱支撐，可見畫像的是阿蒙泰特的聖像或用於巡遊的雕像。

阿蒙泰特是西方女神，也是「西方世界女主人」哈托爾的女兒。阿蒙泰特的頭飾由一隻老鷹和一根羽毛組成，代表象形文字「西方」。