新冠肺炎：新症增長率僅2%　1300億澳元紓困案今表決

澳洲的新冠肺炎新症增長率有回落，周三（8日）新增86人確診，2人死亡；全國累計5997人染疫，50人病死。總理莫里森當日到國會發表演說，指國內每日新症增長率已由20%跌至近日的2%，顯示疫情曲線變平穩，同時警告或要持續抗疫半年；國會同日將審議及表決總值1300億澳元（約6180億港元）的紓困案。

國會周三舉行緊急會議，議事廳議員人數明顯減少，議員亦相隔一段距離就坐。莫里森發言時表示，國家將為抗疫付出代價，但不會把澳洲主權交給新冠病毒。他又指，澳洲的病毒檢測率是世界第一，目前有31.5萬人檢疫，國內的新症增長率亦大幅降低，感謝國民做了正確的事，讓澳洲的情況比大部分國家好。復活節臨近，他促請民眾不應外出，警告疫情可能再多6個月才結束。

國會當日將完成紓困案的立法程序，在野工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）指大規模的救市措施將令澳洲一代人負債，但他又要求政府把工資補貼擴大至就業不足一年的兼職人士。

澳洲早前實施封城令防疫，現時初見成效。有傳新南威爾士省將於5月1日部分解封，省長貝雷吉克莉安指若衞生專家認為合適，不排除這個可能性。她亦警告，封城令鬆綁後或迎來第二波感染潮。新省警方則會於復活節期間加派警力巡邏，嚴查社交距離實行情況。

同日，莫里森與美國國務卿蓬佩奧通電話，討論新冠肺炎疫情。蓬佩奧在Twitter發文形容通話有建設性，強調兩國合作對抗疫十分關鍵。