新冠肺炎：疫情影響供應鏈　歐洲或引爆債務危機

英國《經濟學人智庫》(EIU)公布《全球經濟2020年第二季展望》報告，指出在新冠肺炎疫情爆發之前，預計今年全球實際GDP增長將達2.3%；如今一場疫情改變了遊戲規則，現在預期今年全球經濟將收縮2.5%，較金融危機時更為嚴峻。(全球各主要經濟體第二季經濟預測詳見附表)

EIU指出，疫情對全球經濟的負面影響同時來自需求及供應鏈。一方面，檢疫措施，疾病傷亡，以及消極的消費者和商業情緒將抑制需求；另一方面工廠關閉和供應鏈中斷將造成供應瓶頸，相關的經濟震盪將主要集中在今年上半年。

目前該機構預計，2020年下半年全球產出將溫和反彈，前提是全球新冠肺炎疫情受控，沒有第二或第三波大流行發生。然而，是次疫情對信心和需求造成長期而持續的影響，不確定性的增加將促使家庭增加預防性儲蓄，商業延遲投資。一些消費者也可能出於擔心受感染下，即使政府解除封鎖後，仍繼續進行自我隔離，這將限制私人消費的復甦。

【歐國或引爆債務危機】

如今最壞的情況是，爆發主權債務危機。在大力遏制疫情下，各國政府流失財政收入，但又須要大幅加公共開支，尤其是已發展國家。不少歐洲國家受疫情影響嚴峻，如意大利及西班牙，這些國家在疫情爆發前財務狀況已欠佳。若在任何一個這些國家出債務危機，只怕會快速向其他已發展國家及新興市場擴散，令全球經濟進入另一個深淵。

【料中國2020年經濟增長僅1%】

中國是第一個被疫情襲擊的國家，初期反應緩慢，後來當局封鎖湖北和其他省份，嚴重限制經濟發展，影響國家和國際供應鏈。最近的數據還顯示，首兩月工業產值、房地產和固定資產投資以歷史性的高速暴跌，這使EIU相信，首三月中國的產出按季會收縮10.9%。在中國當局的推動之下，經濟活動現已開始恢復，期望增長在次季可按季反彈至9.2%，但這主要是受比較基數影響，預計中國今年全年的經濟增長率僅為1%。

【歐洲製造業受累供應鏈中斷】

在整個歐洲，為減緩疫情傳播而採取的遏制措施，將導致所有經濟體在2020年萎縮。EIU認為，目前感染數量最多的意大利，今年首季的出產量按季下降5%。封鎖措施嚴重破壞了經濟活動，整個畫面看起來，歐元區第二季的情況更為糟糕，所有國家的輸出預計都會收縮。這個國家的巨型製造業(佔經濟的五分之一)高度依賴出口，這意味着這些國家特別容易受到供應鏈中斷和全球需求下降的影響。EIU預計，德國第二季度的產出將按季減少10%，今年全年將收縮6%。

【美國經濟今年將收縮2.9%】

新冠肺炎疫情在美國迅速傳播，目前已成為全球病例數目最多的國家，對美國增長的影響將主要在第二季度，經濟學人預計，美國的次季產量將按季下降5.9%。美國政府的對防疫的最初反應特別差，令病毒迅速傳播。從3月下旬申請失業救濟人數激增和加速檢測的進展緩慢來看，EIU估計，美國經濟2020年的實際GDP將收縮2.9%，並重申此預測是一個樂觀的基準情景，即預計疫情在下半年受控，以及聯邦局的刺激措施規模達到兩萬億美元。