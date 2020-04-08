新冠肺炎：若無疫苗　官倡全民染疫增免疫率

澳洲實施社交距離令防疫，現時初見成效，國內的新冠肺炎病例有回落迹象。英媒周三（8日）報道，澳洲衞生官員正考慮長期的抗疫措施，應付短期內無疫苗面世的情況，打算先鬆綁感染或致死率較低人士，即年青人士的社交距離令，讓他們染疫以增加社區免疫率。

《每日郵報》指，衞生官員考慮先放寬年輕人及小童的社交距離令，並希望把染病率控制在醫療系統的承受能力之內，同時增加社區免疫率。新南威爾士省衞生部長哈扎德（Brad Hazzard）及醫療總監錢特（Kerry Chant）上周與國會議員開會，其中一名議員透露官員指若以完全消滅病毒的方針抗疫，將對新省不利，最後仍會有大部分人口沒有免疫力，容易受感染，直指人們必須生病。在沒有疫苗的情況下，受控暴露於新冠病毒可更快回復正常生活。

新省衞生官員指，控制疫情傳播仍是優先事項，以確保醫療系統不會崩潰，但認為可先放寬部分病重風險較低人士的社交距離限制，以溫和步伐行事。聯邦政府醫療總監墨菲早前指，封城直至感染率跌至零亦可消除病毒，但大部分人口仍會染疫。若不提高社區免疫率，解除封城令後將需繼續維持嚴格的邊境措施一段長時間。

近日有傳新省將於5月1日部分解封，省長貝雷吉克莉安周二指，若衞生專家認為合適，不排除這個可能性。惟她亦警告，封城令鬆綁後或迎來第二波感染潮。新省警方則會於復活節期間加派警力巡邏，嚴查社交距離實行情況。