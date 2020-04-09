新冠肺炎：譚德塞反擊特朗普　呼籲各國同心抗疫

世界衞生組織總幹事譚德塞周三（8日）回應美國總統特朗普批評世衞太過以中國大陸為中心，且在疫情期間提供差劣建議時，呼籲各國不要把新冠肺炎危機政治化，促請一同團結抗疫，否則死亡人數或會上升。

譚德塞在記者會上總結抗疫三大重點，分別是在國家層面團結且不要利用新冠病毒作政治用途，另需在全球層面坦承合作，最後中國大陸及美國坦承合作。他向在場記者表示：「若你不想見到更多屍袋，就不要把疫情政治化，請將政治化新冠病毒一事隔離。」他另警告，國家團結抗疫非常重要，憂慮即使一個擁有更良好制度國家，一旦未有團結，也會惹上更多麻煩。

譚德塞其後敦促各國，採取類似對抗天花抗疫措施，並稱：「美國及中國大陸應聯合起來，對抗危險敵人，二十國集團（G20）其餘成員國應聯合抗疫，而世界其他國家也應團結。」他補充道，若人們再不遵守規矩，面前就會有很多屍袋，另威脅當國家及全球層面出現裂縫時，病毒就會成功。

對於連日受到外間多番批評，譚德塞表示，自己在抗疫期間收到死亡威脅及種族歧視，時間超過2至3個月。他稱：「3個月，攻擊來自台灣。我們需要誠實，我今天要老實一點。」他稱台灣當局亦得悉有關攻擊，但他並不在乎。

特朗普周二（7日）在社交網上批評世衞，指摘對方在疫情下做錯很多事情，威脅會暫停提供資金。