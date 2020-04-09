新冠肺炎：愛知縣明進入緊急狀態　迪士尼續閉園

日本的新冠肺炎疫情持續擴大，國內單日新增感染人數周三（8日）首次超過500人。繼首相安倍晉三本周宣布東京都等7地進入緊急狀態，不在名單上的愛知縣周四（9日）自行宣布，該縣將於周五（10日）進入緊急狀態，並要求當局盡快將愛知縣列入法定緊急狀態對象之一。

愛知縣知事大村秀章表示，鑑於縣內感染人數不斷增加，決定周五下午發表緊急狀態宣言，要求居民避免不必要的外出活動。愛知縣感染人數位居全國第5位，達280人染疫，安倍晉三周二（7日）以該縣患者增幅較東京等地慢為由，未將之列入對象。當局將於下周起，從東京開始向每戶派發兩個布口罩。

截至周四，不計郵輪鑽石公主號在內，日本累計4979人染疫，105人病歿。東京的確診數仍居各地之首，其次為大阪府、神奈川、千葉等縣。另外，涉谷警署周三首次有拘留人士確診，該名50多歲男子已送院，署內有5名警員確診。

另外，東京迪士尼樂園及迪士尼海洋，原定於本月20日重開。在政府宣布進入緊急狀態後，東京迪士尼決定延長關閉時間至5月中，屆時再決定是否重開。