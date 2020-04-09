新冠肺炎：二度延長全國封鎖令　巴黎限制外出運動

法國的新冠肺炎確診數增至逾11萬人，當中逾萬人死亡。該國政府周三（8日）宣布，將第二度延長全國封鎖令，意味持續至本月15日過後。而大巴黎區同日開始，禁止居民在早上10時至晚上7時出外跑步健身，進一步收緊隔離措施。

政府自上月17日實施全國封鎖及強制居家隔離措施，但近日春回大地，陽光普照，不少國民在戶外停留。加上上周政府及輿論不斷談及未來解封的問題，國民對隔離規定有所放鬆。首都及周邊郊區周日（5日）有居民急不及待跑到戶外，在森林公園和河邊看書、曬太陽，父母帶着年幼子女四處玩耍，亦有人在街角、商場門外大空地與孩子踢波、玩滑板車等。

這些情況令當局及醫護人員非常憤怒，透過媒體強烈批評國民不負責任。當局周二（7日）公布，周三起在巴黎連周邊郊區多個城市，早上10時至晚上7時禁止出外跑步或其他體育運動。

巴黎南面郊區上塞納省索市（Sceaux）政府周一（6日）頒布規例，從周三開始所有10嵗以上居民離家出外，必須掩蓋口部和鼻子。沒有手術口罩的人必須戴上自製口罩或用頸巾圍住面部，否則可被罰款38歐元（約320港元）。巴黎市長伊達爾戈受訪則稱，暫不會規定巴黎居民外出戴口罩，但鼓勵民眾掩蓋面部和鼻子。法國政府早前已徵用所有醫用口罩，給醫護人員使用。

駐法國記者呂靜儀報道