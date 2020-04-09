新冠肺炎︰印度1萬億盧比紓困　印尼民眾跳船逃疫輪

新冠肺炎在東南亞的疫情擴大，印度官員周三（8日）透露，政府將推出1萬億盧比（約1025億港元）的第二輪刺激經濟措施，重點援助中小企。與此同時，印尼一艘輪船因疑似有人染疫而被拒泊岸，船上乘客竟跳船試圖游泳登岸。

印度上月提出了總值1.7萬億盧比（約1744億港元）的紓困案，包括派錢及確保糧食等措施，保障基層在封城期間的生活。政府周三再宣布，將向中小企發放1800億盧比（約185億港元）的退稅。英媒引述官員消息指，第二輪措施將針對中小企，包括增加貸款、寬免稅項等；但財政部拒絕回應。印度目前有近6000宗確診，178人病死。

而印尼近3000宗確診中，已有240人死亡，持續上升的死亡數字令殯葬業受壓。有企業老闆指，近日需一天工作16小時，每天趕產20至30個棺材。在各國出現疫輪後，印尼當局日前亦以懷疑有人染疫為由，拒絕一艘載有多名由馬來西亞返國勞工的輪船泊港。船上乘客聞訊竟跳海，企圖游泳上岸，情況混亂。

泰國周三則有111宗新症，其中42人是由印尼返國的回教徒。印尼蘇拉威西島上月原定舉辦8000人規模的傳教活動，但印尼政府因應疫情取消活動。然而，大批原定參加活動的回教徒已飛抵印尼，包括76名泰國人，結果無法阻止集體感染。