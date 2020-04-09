新冠肺炎：芬蘭指華口罩不達標　歐盟紓困案待批

新冠肺炎肆虐歐洲，芬蘭政府早前向中國購買逾200萬個口罩，周二（7日）運抵該國，惟衞生部其後表示測試發現不符合醫用標準，形容令人失望。而在德國，確診病例增幅則連續第3日上升，當局希望歐盟能在復活節前，就5000億歐元（約4萬億港元）紓困方案達成共識。

芬蘭衞生與社會事務部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）周二上載照片，指其訂購的200多萬個外科口罩及23萬個防護型口罩，首批貨物已由芬蘭航空運抵當地。當局經檢測後，發現口罩不適合醫院使用，但仍可用於居家看護設施及看護者上門探視病人時使用，但未有披露口罩的採購費用。

有負責準備物資的芬蘭官員指出，中國口罩市場極度混亂，而且價格持續上漲，當局必須冒險迅速訂購及預先付款。他形容「商業風險非常高」，又認為其他向中國購買物資的歐洲國家也遇到類似問題。芬蘭目前日需500萬個外科口罩及5萬個防護型口罩，部分地區供應不足，當局已安排3間國內企業本月底開始，日產20萬個口罩。

另外，德國染疫人數過去24小時內急增，經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）預計，歐盟27國財長周四（9日）再召開視像會議，將在經濟振興方案取得進展。波蘭政府宣布，可能會在周四延長限制措施，但不會有嚴厲新規定出台。

至於另一重災區意大利，民防部周三公布該國新增3836名患者，人數較前一天稍為回升；而新增死亡人數為542人，病歿數字繼續呈下降趨勢。截至周三為止，意大利共有近14萬人染病，破1.7萬人死亡。