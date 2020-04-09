研究遙遠星體　拍得最佳黑洞噴射流細節照片

名為「事件視界望遠鏡」（EHT）的觀測黑洞計劃，去年公開人類天文史上拍得的首張黑洞照片，令人們對黑洞有進一步認識。EHT日前再公開一張類星體黑洞照片，不但讓人可看到目前為止最清晰的超大質量黑洞產生噴射流的細節，更揭示黑洞噴射流有意想不到的扭曲形狀，有別於先前認為是筆直噴射。

EHT利用分布於世界各地的8台天文望遠鏡組成陣列，透過名為甚長基線干涉測量（VLBI）技術，構成一個有效口徑相等於地球直徑的「望遠鏡」，其解像度之高，相當於太空人能在月球上看到地球上的一隻橙。

研究人員利用這望遠鏡觀測距處女星座50億光年、包含一個黑洞的類星體3C 279。他們估計該黑洞質量比太陽大10億倍，不斷有氣體和星體落入其勢力範圍旋轉，形成一個熾熱高能的「吸積盤」。

領導研究的德國馬克斯普朗克無線天文學院研究人員金哲勇（Jae-Young Kim，音譯）分析後發現，這些氣體和星體並非只被黑洞吸積盤吸入，而是會向外噴出射流，這些射流更是以扭曲形態噴出，是他們意料之外。