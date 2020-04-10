新冠肺炎：《自然》就病毒命名問題致歉　稱須停污名化

學術期刊《自然》微信公眾號「Nature自然科研」周四（9日）發表文章，指新冠肺炎疫情大流行之際，令人震驚的種族主義和歧視甚囂塵上，尤其是針對亞洲人的歧視。《自然》又就病毒的命名問題致歉，並稱執意將一種病毒及其所致疾病與某個地方關聯在一起是不負責任的行為，需立即停止。

文章指，世界衞生組織在提出「COVID19」這一命名時，委婉地提醒了曾在報道中錯誤將病毒與武漢和中國關聯在一起的人士和組織，包括《自然》。《自然》承認當初的做法確實有誤，並稱願為此承擔責任並道歉；又批評各國努力控制病毒傳播之際，少數政客卻依然抱守舊辭不放，如美國總統特朗普屢將病毒與中國關聯在一起。

文章進一步指，自從疫情爆發以來，全球各地的亞裔成為了種族主義攻擊的對象，即使執法機構表示正重點調查仇恨犯罪，但對部分人來說可能為時已晚，包括70多萬在海外學習的中國留學生中的大部分人。文章最後稱，在這個世界依賴科研尋求出路之際，如果病毒引起的污名化，導致亞洲年輕人離開國際校園，縮短教育時間，放棄了自己和他人的機會，將不啻為一個悲劇，因此停止污名化是刻不容緩。