新冠肺炎︰嚴防輸入病例　下周暫停港澳台等多地免簽

南韓的新冠肺炎疫情有所放緩，中央防疫對策本部周五（10日）公布，過去一日僅新增27宗病例，全國累計個案共10450宗，其中208人死亡。大邱市爆發嚴重集體感染以來，更首次未有新增個案。為嚴防輸入病例造成第二波爆發，外交部和法務部周四（9日）宣布，將從下周一（13日）起停止對90個國家及地區的免簽措施，包括港澳台。

南韓月前爆發疫情以來，多國先後禁止經南韓旅客入境。南韓政府針對實施有關限制的港澳台、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、泰國等18個亞太國家和地區；意大利、德國、西班牙、法國等34個歐洲個國家及地區，以及23個北美、9個中東、6個非洲的國家和地區，暫停免簽證入境和落地簽措施。

沒有禁止南韓人入境或允許免簽入境的國家被排除在外，如美國、英國、愛爾蘭、墨西哥等。持外交官或官方護照者、持亞太經合組織（APEC）發放的商務旅行卡者也可免簽入境。政府亦已暫停南韓駐外外交機構發放短期簽證的效力，而申請簽證者亦必須在2日來提交新冠病毒診斷書。