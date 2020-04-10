新冠肺炎：疫情爆發100日　譚德塞稱公平客觀抗疫

周四（9日）是中國去年12月31日向世界衞生組織通報首宗新冠肺炎個案後第100日，截至香港時間周五早上，全球累計160萬人確診，逾9.5萬人病亡。捲入政治風波的世衞總幹事譚德塞在Twitter發文，指組織於過去100日公平、客觀及中立處理疫情，在未來的日子亦會繼續這樣做，又透露世衞於未來數日將發布新的防疫指引。

世衞及譚德塞分別於社交網發文，世衞上載疫情發展時序，回顧過去數月的抗疫工作。譚德塞則在其個人Twitter帳戶，發文表示疫情來到第100天，形容新冠肺炎大流行不只是衞生危機，需要整體的政府及社會回應，世衞將更新防疫方案，交代下階段抗疫的財政需要。

世衞近日成為政治風暴的風眼，美國總統特朗普指摘世衞太以中國大陸為中心，聲稱新冠肺炎不會人傳人、各國不需關閉邊境等，威脅重新審視華府對世衞的援助撥款。譚德塞隨即反駁若美國不想見到更多屍袋，應停止政治化疫情，更聲稱過去3個月遭受來自台灣的種族歧視，引起軒然大波。

譚德塞在Twitter重申，世衞在新冠肺炎爆發的日子秉持公平、客觀及中立的態度服務全球民眾，未來的日子都會這樣做。

英媒周四（9日）引述世衞文件報道，組織最早於1月中、在中國的疫情研究未發現新冠病毒會人傳人的證據前，已警告各國病毒有人傳人風險，詳細列明處理懷疑病例的臨床條件，以及警告病毒有經氣溶膠、接觸受污染表面傳播的風險，建議進行隔離程序；惟華府無視了警告。

世衞當時除了把通告上載互聯網，亦傳送給組織的地區緊急應對主任及各國領袖。世衞1月10日的通告，已就採集有病徵者樣本發出指引，強調要小心避免人傳人風險。世衞翌日發布另一份通告，建議醫護人員即使中國未出現持續本土傳播，亦應警惕集體爆發及任何持續人傳人個案的證據。醫護人員亦應注意曾到訪中國湖北省武漢市的懷疑病例，或接觸過病毒的醫護，以及留意病人不尋常的臨床變化。