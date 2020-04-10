新冠肺炎︰京都要求進入緊急狀態　東京擬休業抗疫

日本的新冠肺炎疫情未止，周四（9日）錄得破單日新高的576宗新症，累計5553人確診，108人死亡。愛知縣政府周五（10日）已自行宣布起進入緊急狀態，要求民眾盡可能不要外出；而京都府及京都市同日亦要求中央政府將兩地納入緊急狀態地區。

首相安倍晉三周二（7日）宣布東京等7地進入緊急狀態，京都府知事西脅隆俊周五在記者會表示，將要求中央政府把京都府列入緊急狀態宣言的地區之一。京都府的感染人數為關西第三高，與重災區大阪和兵庫縣來往密切。愛知縣知事已自行發表緊急狀態宣言，但據報京都府無意自行發表縣政聲明。

東京都進入緊急狀態後，知事小池百合子批評安倍為了減少經濟影響，未有下令企業停業，措施力度不足，令地方及中央政府分歧浮面。安倍周五表示，政府已和東京地方政府取得共識，將在休業問題上合作，進一步落實要求民眾避免外出的措施。

據報，小池將按原定計劃，下令彈珠店和網吧等暫停營業、餐廳則要縮短營業時間。但在中央政府壓力下，百貨公司、家具店和理髮店則可繼續營業。小池計劃宣布設施在周六（11日）生效。

安倍早前宣布，將向每戶發放2個布口罩，惟外界質疑措施不足。共同社周四報道，政府估計發放布口罩的經費約需466億日圓（約33.3億港元）。在野黨批評，政府資金應優先援助收入減少的家庭和企業。但官房長官菅義偉指出，可重複使用的布口罩有助紓解醫護口罩不足的危機，形容是「沒有可替代的手段」。