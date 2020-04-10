破古代鴕鳥蛋之謎　曾在尼羅河三角洲買賣

英國大英博物館收藏了2隻有「復活蛋」之稱的古代鴕鳥蛋，它們在意大利出土，由於鴕鳥並非在歐洲土生土長，所以該批蛋的來源一直成謎。國際考古學家團隊近日的研究揭示，該批鴕鳥蛋相信是商人千辛萬苦從鴕鳥巢穴偷出加工，並在古時的埃及北部尼羅河三角洲一帶進行買賣。學者指，今次研究有助探索古代文明及經貿路線。

早在5000年前，歐洲、地中海及北非一帶流行買賣經裝飾的鴕鳥蛋，部分會鑲有象牙、寶石、貴重金屬或其他物料，多數在富貴人家的墓穴出土，相信是一種奢侈品，而在大英博物館的蛋，則以漆繪上動物、花朵、幾何圖案、士兵和戰車圖案。

團隊分析該批蛋蛋殼的同位素，再與現代來自埃及、以色列、約旦及土耳其的鴕鳥蛋蛋殼同位素比較，追蹤到商人或曾在尼羅河三角洲一帶買賣它們。領導研究的霍多斯（Dr Tamar Hodos）指出，該批是野生鴕鳥蛋，鴕鳥生性兇猛，商人當年不僅要找到牠們的棲身地，更要冒險偷取該批蛋。

霍多斯透露，專家曾以多種工具及技術，試圖重現古代工匠裝飾鴕鳥蛋的方法，但最終失敗，相信該批蛋仍藏有許多秘密。上述研究已刊於周四（9日）出版的學術期刊《古物》（Antiquity）。