男子在家攀登珠穆朗瑪峰　4日行1363次樓梯

亂世之中，保持內心正能量非常重要，英國南部海濱肖咸一名53歲男子及一名長跑運動員，不約而同由攀登戶外高山，轉戰在家行樓梯完成「登山」目標。前者甚至費時4日，在家中的30級梯階來回走動，達到相等於登上世界第一高峰珠穆朗瑪峰、約8850米的高度。兩名「登山者」希望舉措能鼓勵他人保持積極，透過運動排解壓力。

英媒周五（10日）報道，格里芬（John Griffin）在其3層住所，每日用6個半小時在30個梯級爬上爬下，走了4萬多步及登頂1363次後，終於「登上」珠峰高度，為當地一間食物銀行籌得善款。格里芬與妻女在屋頂上懸掛英國國旗慶祝，他表示，重複看見相同樓梯確實令人崩潰，但認為室內探險是為自己分散注意力的絕佳方法。

27歲的索思沃思（Rory Southworth）亦發現，室內攀山是絕佳的戶外有氧運動代替方法，他全副武裝在家中行樓梯，情景十分好笑。有照片可見，索思沃思在營帳前用餐盒進食，其妻子則獨坐餐桌，一臉苦惱。

索思沃思利用Instagram召集其他同好，組團一起挑戰5天內攀登5364米、相等於珠峰大本營的高度。他笑言，在家跋涉一樣艱苦，因為海拔高度太易到達，但認為運動與心理健康密不可分。索思沃思正組織另一項挑戰，希望舉行每早爬一座不同山峰高度的比賽。