新冠肺炎：防疫暫不鬆綁　觀光船乘客離開烏拉圭

澳洲周六（11日）新增77宗新冠肺炎確診病例，累計6292人染疫，56人死亡。澳洲的新症數字近日回落，但副醫療總監科茨沃思（Nick Coatsworth）指，現時仍未到決定是否放寬限制措施的時候。

科茨沃思表示，為了保證防疫措施及政府應對的質素，以及保持確診人數的低增長，目前仍未能決定是否放寬限制措施，也沒有能讓政府下決定的單一指標。現時澳洲的新冠肺炎患者康復率已達50.6%，疫情漸趨平穩。

南極觀光郵輪莫蒂默號（Greg Mortimer）自上月底一直滯留在烏拉圭首都蒙得維的亞附近海域，船上有128人確診。莫蒂默號現時停泊蒙得維的亞港口，船上的112名澳洲及新西蘭乘客周六啟程到澳洲，翌日抵達墨爾本。他們抵達澳洲後要接受檢測，有需要的人士會送院，其他人則在酒店隔離14日。

新西蘭乘客在澳洲接受檢測後，就會登上前往新西蘭的包機。有兩名澳洲乘客因病情嚴重，仍在烏拉圭的醫院留醫。船上來自美國、牙買加及英國等地的乘客，仍要在船上等待政府安排。

早前在悉尼泊岸落客的郵輪紅寶石公主號，有88名出現病徵的船員接受了病毒檢測，最終證實44人確診。當局表示，部分船員正在康復。為了阻止病毒進一步擴散，船上的防疫措施會加強，也會安排岸上的食物供應商，專門負責為船員提供膳食。