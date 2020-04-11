紅嘴牛椋鳥當「哨兵」　助黑犀牛察覺人類接近

在非洲野外經常會看見一些紅嘴牛椋鳥站在犀牛背上，啄食上面的寄生蟲和昆蟲。澳洲一項研究發現，紅嘴牛椋鳥除了從犀牛身上獲得食物外，也擔當哨兵角色，提醒視力幾乎是全盲的犀牛危險將至。

澳洲維多利亞大學行為生態學家普洛茨（Roan Plotz） 及其團隊，觀察南非赫盧赫盧韋-印姆弗魯茲公園 （Hluhluwe-Imfolozi Park）的黑犀牛長達27個月。他們為部分黑犀牛裝上追蹤標識，這些標識讓研究人員可知悉黑犀牛是否察覺他們靠近。

研究人員發現，裝上標識的黑犀牛較多有紅嘴牛椋鳥作伴，有時甚至有多隻。他們進行了86次試驗，統計出沒有紅嘴牛椋鳥作伴的黑犀牛，只有23%時間能察覺研究人員靠近，而有紅嘴牛椋鳥作伴的則幾乎是100%，平均距離達61米，是沒紅嘴牛椋鳥作伴的近4倍。如果作伴的紅嘴牛椋鳥愈多，黑犀牛察覺研究人員靠近的距離更遠。

團隊由此認為，紅嘴牛椋鳥出於互惠互利，為黑犀牛擔當哨兵以保住食物來源。惟近年非洲南部的紅嘴牛椋鳥數目日少，團隊建議從其他地方引入紅嘴牛椋鳥，藉此保護黑犀牛免被捕獵。