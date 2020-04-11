披頭四解散50周年拍賣　《Hey Jude》手稿高價成交

為紀念英國殿堂級樂隊披頭四（The Beatles）解散50周年，美國紐約的朱利安拍賣行周五（10日）舉行網上拍賣會，拍賣披頭四成員的物品。成員保羅麥卡尼1968年錄音時寫下的《Hey Jude》歌詞手稿，更以91萬美元（約706萬港元）高價成交，是估價的9倍。

拍賣行表示，這類成員匆忙間隨手寫下的歌詞手稿非常罕見，通常是當刻錄音時的指引，上面寫有樂隊經典金曲《Hey Jude》令它價值更高。該行拍賣了250多件披頭四物品，除了歌詞手稿，亦包括親筆簽名物品、樂器等稀有紀念品。

披頭四成名前首次公開演出的木製舞台是拍賣會亮點之一，以2.56萬美元（約20萬港元）成交；樂隊1964年首次北美巡演時用過的老式低音鼓皮，以20萬美元（約155萬港元）成交。

另外，前鼓手成員靈高史達在倫敦艾比路錄音棚用過的一個煙灰缸，以3.52萬美元（約27.3萬港元）成交；已故成員約翰連儂與日裔妻子小野洋子的一幅合繪畫作，則以約9.4萬美元（約73萬港元）成交。