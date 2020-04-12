新冠肺炎：女王發錄音講話　稱疫情「不會戰勝我們」

周日（12日）是復活節。英女王伊利沙伯二世上周六（11日）提前透過社交網站，向民眾發表錄音講話，表明新冠肺炎疫情「不會戰勝我們」，祝願所有教派信徒度過一個幸福節日。這是女王在位68年來，首度在復活節前夕發表講話，也是周內第二次向公眾談話。

女王在講話中提到，許多宗教都會節日會慶祝光明戰勝黑暗，通常會燃點蠟燭，而燭光似乎可與來自任何文化、宗教及沒有信仰人士對話，例如生日蛋糕上燭光就能團結人們。她另提到，許多人今年經歷一個不一樣復活節，但與人保持距離可保證他人安全，強調沒有取消復活節，亦與以往一樣需要它。

女王最後提到，新冠肺炎疫情不會戰勝我們，即使死亡或會帶來黑暗，光明及生命卻更偉大，因此希望復活節生命之火可成大家面對未來指引，祝願所有教派信徒度過一個幸福節日。

外國傳媒估計，女王因不希望搶去其他宗教領袖在復活節當日的焦點，因此提早發表錄音講話。93歲的女王上月中旬搬到溫莎堡，與其丈夫菲臘親王一同「避疫」。她上周日（5日）罕有發表特別電視公開講話，希望國民面對疫情要展示自律和保持幽默感，感謝公共醫療系統前線醫護貢獻。