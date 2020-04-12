阿桑奇藏厄國大使館7年　與女律師秘密生2子

上周六（11日）是爆料網站維基解密始創人阿桑奇在英國被捕一周年，其律師團成員、37歲的莫里斯（Stella Morris）當日接受英媒專訪，透露阿桑奇躲藏厄瓜多爾駐英國大使館7年期間，與她墮入愛河並訂婚，她更秘密為阿桑奇誕下兩名兒子，並公開「偷運」長子入大使館與阿桑奇見面的相片。她指，選擇公開二人關係是希望健康情況日差的阿桑奇可以獲釋。

阿桑奇的未婚妻莫里斯（Stella Morris）接受《星期日郵報》專訪，談及與阿桑奇的相識過程。她原本是維基解密代表律師羅賓遜（Jennifer Robinson）的助理，由於她精通瑞典語及西班牙語，所以對阿桑奇的瑞典性侵案和向厄瓜多爾尋求政治庇護有莫大幫助。她於2011年首次與阿桑奇見面，二人起初是工作夥伴關係，阿桑奇躲藏大使館期間她每日到訪，日久生情，最終於2015年初成為情侶。

莫里斯為協助維基解密打官司，不惜改名保持低調，又形容她與阿桑奇好比戰時的亂世情侶。莫里斯說，他們想要一個家庭，但當時情況不容許，令他們覺得是悲劇。莫里斯之後嘗試懷孕，終於2016年迎來他們的長子嘉布瑞爾（Gabriel），二人成功保密此事，更由其他人協助帶當時僅一周大的嘉布瑞爾入大使館與阿桑奇見面。

阿桑奇翌年透過視像電話向莫里斯求婚，後者答應後自己揀了婚戒，希望可以有方法在大使館內成婚；莫里斯其後於2018年初再誕下次子馬克斯（Max）。莫里斯聲稱，負責阿桑奇保安工作的西班牙公司UC Global一度察覺有異樣，曾要求員工在大使館偷嘉布瑞爾的尿片驗DNA，查證他是否阿桑奇的兒子；莫里斯懷疑是美國間諜所為。

莫里時透露，她選擇公開與阿桑奇的關係及兩名兒子的存在，是因為擔心健康及精神狀況不佳的阿桑奇，留在監獄會有感染新冠肺炎風險，希望英國政府在因應疫情而短暫釋放囚犯的情況下，可以釋放阿桑奇。報道則指，莫里斯與兒子目前定居倫敦，阿桑奇的律師團隊或在引渡美國聆訊以此抗辯，要求讓阿桑奇留在英國服刑；阿桑奇一方早前向法庭提交的引渡文件，亦包括兩名兒子的資料。

阿桑奇2006年成立維基解密，網站於2010年公開大量美國政府有關阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的機密文件，華府正通緝阿桑奇。瑞典於同年11月指控阿桑奇性侵，他於英國被捕，翌年阿桑奇在保釋期間到厄瓜多爾大使館尋求庇護，至去年4月遭撤銷庇護被捕，他因棄保潛逃罪成入獄50周，正在英國服刑。由於美國起訴阿桑奇間諜罪等18項罪名，他目前面臨引渡美國受審的聆訊。