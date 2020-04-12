新冠肺炎：澳航750人緊急隔離　塔省2醫院爆集體感染

澳洲周日（12日）增加39宗新冠肺炎病例，累計6311人染疫，59人死亡。南澳省當日更是一個月以來首次沒有新症，惟省政府警告早前的澳洲航空感染群組令阿德萊德機場的傳播風險上升，要求750名澳航職員立即自我隔離14日。塔斯馬尼亞伯尼市則有兩間醫院爆發集體感染需緊急關閉一周，逾千名醫護人員及家屬要居家隔離2周。

澳航感染群組的患者維持在34人，包括18名行李處理員、13名與他們有密切接觸的人士，以及3名澳航的其他職員。南澳省醫療總監斯帕里爾（Nicola Spurrier）指出，雖然省內周日暫無新症，但近日證據顯示疫情擴散至澳航在阿德萊德機場的其他營運範圍，憂慮曾在相關區域工作的地勤、機師及機組人員等人有感染風險，所有要求澳航約750名員工立即居家隔離。澳航已向全體員工發電郵，政府亦正聯絡他們。

在塔斯馬尼亞，當地兩間醫院有集體感染，過去兩日22人確診，醫院緊急關閉一周，醫護人員及家屬要在家中隔離，政府周一（13日）會為兩間醫院消毒，所有病人將轉送其他醫院。維多利亞省則宣布延長省緊急狀態4周至5月11日，省內一名男子在酒店隔離期間突然死亡，他生前沒有確診新冠肺炎，當局相信其死因無可疑，正調查事件。

澳洲的新症數字近日有回落，聯邦醫療總監墨菲指國內疫情良好，但未到鬆綁防疫措施的時候，直指現行的邊境政策或要維持到病毒不再威脅澳洲為止。他又警告，從外國抵境的人士是政府面臨最大危機，預料下周所見的新患者將是海歸人士。

另外，目前停泊烏拉圭首都蒙得維的亞附近海域南極觀光郵輪莫蒂默號（Greg Mortimer），船上有128人確診。112名澳洲及新西蘭乘客周日（12日）乘專機返抵澳洲墨爾本，其中80名澳洲乘客染疫。