留家過復活節　英意民眾樂觀變法度長假

周日（12日）是復活節，惟歐洲多國近日下達留家令，每年一度長假出遊與探親的計劃成為泡影。不過，各地民眾未有因此就放棄共度傳統節日的機會，繼續以不同方式傳遞正面訊息。英國有婦人改為將節日大餐與鄰里分享，樂也融融；意大利有家庭則在留家多日後，炮製傳統食物，回味往年的假期時光。

英國德文郡的59歲婦人斯沃布里克（Lois Swarbrick）的4名子女和4名孫兒，今年未能來訪共度佳節。她坦言，長期留家少不免令人沮喪，所以她決定更應如常生活。斯沃布里克改為向5個鄰居發出節日宴會請帖，花上整個星期籌備復活節盛宴，從烤羊、伴菜、到蛋糕都一絲不苟。她笑言︰「獨居人士的生活肯定不容易，我希望這能令他們的日子好過一點。」

意大利羅馬的25歲女子維拉尼（Marianna Villani）每年復活節都會一家人到教堂參與多場彌撒，今年只能與父母和6個兄弟姊妹擠在家中。雖然與24名親友同度節日的聚會取消了，維拉尼仍對耶穌復活的大喜日子感高興，家中亦準備了傳統盛宴。他們一家今年改為透過電視參與彌撒，其中父親馬可（Marco）樂觀指，居家隔離的日子成為了他的沉澱時間，並對未來感希望。