新冠肺炎：購不合格中國口罩惹議　官員請辭

芬蘭政府向中國採購逾200萬個口罩運抵當地，經檢測發現不符當地標準，不適宜在醫院使用，事件引起極大爭議。負責採購物資的芬蘭國家應急物資儲備中心主管內洛馬（Tomi Lounema）日前請辭，成為該國自疫情以來首名辭職的政府官員。

芬蘭媒體報道，內洛馬承認該批物資是以共1000萬歐元（約8400萬港元）向2名商人訂購，其中一人是從事高利貸的商人薩瑪斯特（Onni Sarmaste），另一人則是有金融犯罪前科的電視真人騷演員耶爾哈（Tiina Jylhä）。據知，國家應急物資儲備中心已向薩瑪斯特支付全部交易金額，並向耶爾哈支付半數約250萬歐元，目前已被銀行凍結。

芬蘭勞工部長哈塔寧（Tuula Haatainen）在上周五（10日）的記者會上表示，她事前不知有關交易，直到媒體報道事件。她指此事嚴重打擊國家應急物資儲備中心的信譽，而洛內馬已提出辭職並獲准。芬蘭國家應急物資儲備中心隸屬勞工部，負責與芬蘭政府指定的相關公司協調管理儲備國家應急物資。

涉事口罩經檢測後顯示未達在芬蘭醫院使用的標準，只能用於居家看護設施，或看護者上門探望病人。洛內馬當時解釋，中國口罩市場極度混亂，價格持續上漲，當局必須迅速訂購及預先付款，因此商業風險非常高，又指其他歐洲國家也遇到類似問題。中國外交部其後回應指，有關物資沒以醫用口罩名義向中方申報出口，呼籲外界沒查清前不要輕易下結論。