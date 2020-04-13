新冠肺炎：2護士48小時守床邊　約翰遜拍片道謝

英國首相約翰遜早前確診新冠肺炎，一度在深切治療部留醫，徘徊死亡邊緣。他留醫7日後於周日（12日）出院，立即回到首相府拍攝影片，面容明顯消瘦不少及憔悴。他感謝醫護人員的照顧，以及民眾遵守居家避疫令的努力。他聽從醫生的建議，不會立即復工，改為到首相別墅契克斯休養。

約翰遜的病情一度很嚴重，其中3天更要住進深切治療部及吸氧氣。他在影片中表示，毫無疑問地，國家衞生事務局（NHS）的醫護人員拯救了他的性命。他特別點名感謝兩名護士連續48小時守在床邊照顧他，他們分別是來自新西蘭南島因弗卡吉爾的珍妮（Jenny）及來自葡萄牙波爾圖附近的路易斯（Luis）。約翰遜感謝民眾的犧牲，在大自然的呼喚下仍待在家中，他認為大家的努力有價值，呼籲民眾繼續遵守防疫措施。

據指，約翰遜留院期間靠看電影、閱讀公眾來信及觀看懷孕未婚妻西蒙斯（Carrie Symonds）的胎兒超聲波圖片來打發時間。約翰遜與西蒙斯及愛犬一起到契克斯休養，他們乘坐專車出發。約翰遜上車後將頭靠在車窗休息。然而，約翰遜、西蒙斯、司機及保鑣也沒有戴口罩。

此外，英國在疫情下死亡人數眾多，有從事殯儀工作的人士指，部分醫院的屍袋不夠用，只能用床單來包裹遺體。有人更稱，英國最主要的屍袋供應商，也已無屍袋存貨。工人擔心他們在搬運只用床單包裹的新冠肺炎死者遺體時，會受到感染。

雖然英國上個月發表公共衞生指南，稱新冠病毒在患者死後會降解，所以遺體不需要裝進屍袋再搬運。但早前有聲明指新冠病毒離開宿主後仍可存活48至72小時，在冷藏環境中還能存活更久。