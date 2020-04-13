金正恩缺席最高人民會議　「美國通」李勇浩被免

北韓勞動黨周日（12日）在平壤舉行第14屆最高人民會議第3次會議，領袖金正恩沒有現身，會上通過新的國務委員任命名單及國家預算案。值特留意的是，此前負責對美無核化談判、有「美國通」之稱的前外相李勇浩，以及中央副委員長李洙墉均被免去國務委員職務。

金正恩上周六（11日）主持了勞動黨政治局會議，但沒有出席最高人民會議，未知原因。北韓官媒朝中社報道，會上任命外相李善權及中央副委員長金衡俊為國務委員會委員；外界猜測金衡俊目前負責國際事務。此外，中央委員會負責軍備的副委員長李炳哲、人民保安相金正鎬、人民武力相金正寬也在國務委員名單之列，亦任命楊昇浩為內閣副總理。

至於原先負責國際事務的副委員長李洙墉、原先負責軍備工作的副委員長太宗秀、前外相李勇浩則被免去國務委員職務。會議沒有提及外務省第一副相崔善姬，相信她依然在國務委員之列。李勇浩過去一直是美朝談判的朝方代表，惟去年的越南河內峰會破局後，兩國一直未能重啟談判，他於今年年初被免去外相職務。李洙墉則曾跟隨金正恩到新加坡出席第一次美朝峰會。

會議亦通過今年的國家預算案，支出總額增長6%。經濟建設開支增6.2%，佔總預算的47.8%，國防開支佔15.9%，保健預算則增至7.4%，用於加強防範新冠肺炎疫情。金屬電力、輕工業、農業、水產業等人民經濟部門支出增至7.2%，科技、教育分別增至9.5%和5.1%。