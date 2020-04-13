新冠肺炎：3防疫鬆綁指標　新省推4.4億澳元租金補貼

澳洲的新冠肺炎疫情持續，全國周一（13日）暫時新增26人確診，累計6351人染疫，61人死亡。衞生部長亨特（Greg Hunt）指，民眾遵守防疫措施並留在家中，令疫情發展漸趨平穩。不過，他指目前決定是否撤銷限制措施仍太早，要滿足3大指標才可考慮鬆綁。

數據顯示，澳洲每天的新冠肺炎病例增長率不到2%。亨特表示，證明防疫措施有效，帶來真正的希望。他稱澳洲正採取「根除病毒」的策略，反對用「群體免疫」的方法抗疫。他認為要解除封鎖令或放寬社交限制，也必須滿足3大指標，包括遏止病例數目及傳播率；能迅速地作出檢測及追蹤感染途徑等行動；妥善地規劃解封計劃。

此外，早前在悉尼停泊的紅寶石公主號郵輪周一再多兩名乘客染疫死亡，分別是一名74歲老婦及一名79歲老翁，均在新南威爾士省離世。郵輪目前有66名船員染疫，衞生部門認為不需為所有船員檢測，因為結果不會改變船上的防疫措施，而且部分人在感染後、發病前接受檢測，也不會發現他們中招，可見檢測未能找出所有患者。塔斯馬尼亞兩所醫院爆發集體感染，它們周一起關閉以進行徹底消毒。

另外，新省政府公布租金補貼方案，投入4.4億澳元（約21.6億港元）透過減免土地稅的方法，協助業主減租。方案規定，業主6個月內不能驅逐因同疫情而陷入財困的租戶。若租戶失去25%以上收入，業主要與他們商討租金問題。業主若願意減租，可申請土地稅減免或退稅25%，亦可延期激交土地稅3個月；租戶也不會因欠租而被列入黑名單。

營業額低於5000萬澳元（約2.4億港元）的企業，如果收入減少30%時，也可獲保障。業主不能與相關企業終止租約，要根據企業的損失比例來減租。

鄰國新西蘭截至周一，全國有1349人確診、5人死亡。總統阿德恩指，即使確診人數未有大幅增長，也不代表抗疫成功。政府會於下周一（20日）決定是否延長封鎖令及國家緊急狀態。