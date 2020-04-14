新冠肺炎︰法國延長封城至下月11日　意大利病歿者破2萬

法國總統馬克龍周一（13日）在愛麗舍宮發表全國電視講話，宣布將正於法國全境執行的封城及限制行動的措施延長至下月11日。

馬克龍將5月11日稱作疫情防控「新的一步」，從該天開始，法國將對所有出現新冠肺炎疑似徵狀的患者進行病毒檢測，並將允許所有民眾購買口罩及系統性佩戴。同樣從5月11日開始，法國將逐步開放幼兒園及中小學，而高校重新開放的時間則不會早於今夏。

此外，從下月11日開始，部分商業及工業部門將復工，但酒吧、餐館等公共場所仍將保持關閉。馬克龍還宣布，將從5月11日開始利用一種手機軟件，以匿名、自願的原則追蹤病例。

從當地時間3月17日中午12時開始，法國在全境對民眾出行實施限制。除無法實現遙距工作及購買生活必需品等極個別例外情形，民眾不得隨意外出。限行令最初計劃執行15天，而法國總理菲利普於上月27日宣布，將限行令至少延長至本周三（15日）。

法國新冠肺炎確診病例周一增至98,076宗，24小時內新增2,673宗，總計死亡人數升至14,967人。另外，據意大利民事保護部門公布的最近數據，截至當地時間周一，意大利新冠肺炎死亡病例20,465宗，累計確診病例159,516例，較前一日新增566宗死亡病例。