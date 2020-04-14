新冠肺炎︰世衞指致死率為豬流感10倍　限制措施應慢慢解除

世界衞生組織總幹事譚德塞周一（13日）表示，新冠肺炎正在迅速蔓延，致死率是2009年豬流感的10倍，而且在人群密集環境，如養老院中更易傳播。他又指，新冠肺炎疫情發展加速非常快，但減速卻慢得多。

譚德塞表示，一些國家和社區已經經歷了數周的社會和經濟限制。一些國家正在考慮何時解除這些限制，但他強調，必須慢慢且有控制地解除限制措施，不能一次性全部解除。世衞周二（14日）將發布最新戰略建議，包括各國考慮取消限制時要達到的個6標準：

1. 疫情傳播得到控制

2. 衞生系統具備發現、檢測、隔離和治療每個病例，並追蹤每個接觸者的能力

3. 在衞生設施和養老院等特殊環境中將爆發風險降至最低

4. 在工作場所、學校和人們所必須前往的其他地方採取了預防措施

5. 可以控制輸入性風險

6. 社區接受充分教育，參與並得到授權，可以適應新規範

同時，譚德塞表示，目前大量學校關閉，約14億兒童無法上學，每個政府都必須評估自身處境，同時保護所有人民，尤其是最脆弱的人民。每個國家都應採取全面措施來減慢病毒傳播速度並挽救生命，力求達到低水平傳播或不傳播的穩定狀態。