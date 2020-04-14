國會選舉民眾提前投票　文在寅打防疫牌爭支持

南韓有逾萬宗新冠肺炎確診個案，222人死亡。該國將於周三（15日）如期舉行國會選舉，大批選民聽從呼籲避開人潮，已提早投票，創下歷來最高的提早投票率。政府實施一系列防疫措施，令疫情逐漸平穩；有分析指，這對執政黨的選情有利。

選舉委員會在全國設立3508個「提前投票所」，讓選民在上周五（10日）至上周六（11日）期間提早投票。單是上周五已有逾500萬人提早投票，兩日的總提早投票率達26.69%，為歷來最高。據指，民眾提早投票除了是為減低人群聚集的播毒風險，也是因為高度關注選舉。

總統文在寅表示，國民發揮集體智慧，從而減輕防疫負擔，實在令人尊敬。他上周五亦提早投票，戴口罩到場，進入票站前量體溫、清潔雙手，並戴上票站提供的膠手套。他稱，這場選舉引來國際社會極大關注，如果南韓能在全國進行激烈選舉的同時堅守防疫成果，就可以傳遞希望，鼓勵國際社會恢復正常活動。

南韓國會共有300席，共同民主黨現時佔120席、在野的未來統合黨佔92席。雙方都大打防疫牌，希望爭取支持。文在寅政府的「早檢測、早隔離」措施令現時每日平均的確診人數下降至大約50人。分析指，文在寅的防疫政策得民心，在大選中對其所屬的執政共同民主黨有利。

票站規定選民進入票站前，若量得體溫高於攝氏37.5度，就要到特定的位置投票，並在投票後立即進行病毒檢測。選民在排隊時，也要與他人保持1米距離。明星朴敍俊、李知恩、申敏兒及鄭容和等亦已提早投票，但鄭雨盛被質疑投票時脫下膠手套。

有報道質疑，政府近日減少病毒檢測，以壓低新增確診數，為執政黨競選造勢。有醫生更在網上聲稱，政府發布新版新冠肺炎患者確認方案後，只有在接受電腦斷層掃描和X光檢查時發現有肺炎症狀的人，才需要接受檢測。政府否認指控，澄清正根據疫情變化不斷擴大檢測，只要醫生有懷疑，仍可為病人檢測。