新冠肺炎：醫院爆疫情　疑與醫護違規聚餐有關

澳洲有6494人確診新冠肺炎，61人死亡。塔斯馬尼亞有兩間醫院出現集體感染，首席醫療官墨菲周二（14日）稱，疑有醫護人員違規舉辦晚餐聚會，導致省內病例急增。此外，早前停泊悉尼的紅寶石公主號郵輪有128名船員染疫，新南威爾士省省長貝雷吉克莉安指，警方或需5個月才能完成相關調查。

塔斯馬尼亞兩間醫院共出現78宗新冠肺炎個案，45名醫護人員染疫，5人死亡。涉事醫院在周一（13日）關閉消毒，包括1200名醫院職員及家屬的5000多人要隔離14日。當地自上周四以來確診數激增50%，墨菲在簡報會上表示，疑有醫護人員參加「非法的晚餐聚會」，導致集體感染。省長古特溫指，墨菲的言論是嚴重指控，認為集體感染的原因仍未確定，已要求警方調查。

悉尼一名在安老院及殘疾人士院舍工作的員工帶病上班，最終確診新冠肺炎，導致107名曾接觸的院友及職員被隔離，當中一名安老院長者亦確診。貝雷吉克莉安則指，可放寬限制措施時，學校或成首批解封的場所。

新省警方需向約2647名紅寶石公主號乘客及逾1000名來自逾50國的船員問話，才能完成有關郵輪爆發疫情的調查。警方會了解乘客於上月19日在悉尼下船前，船公司嘉年華郵輪集團究竟已掌握多少有關船上疫情的資訊。

有人認為新冠病毒源自中國的野味市場，但當地部分野味市場近日重新開放。澳洲總理莫里森周二批評世界衞生組織，不關注中國重開野味市場的舉動，實在令人難以理解。莫里森指，中國野味市場播毒事件，已不是首次發生。

此外，鄰國新西蘭的專家周二表示，相信該國已度過疫情最差的時期。總理阿德恩則稱，仍未到可放寬限制的時候。